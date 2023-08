POL-HM: Zeugen nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht

Hameln (ots) - Am Freitag, den 18.08.2023, wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Hamelner Goethestraße angezeigt. Der bislang unbekannte Täter ist während der Abwesenheit der Geschädigten durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus gelangt und hat dieses durchsucht. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen sei es zu keinem Entwendungsschaden gekommen. Am Sonntag, den 20.08.2023 wurde ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus im Hamelner Ortsteil Halvestorf gemeldet. Hier ...

mehr