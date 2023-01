POL-GI: gefährliche Körperverletzung und sucht Zeugen + Kennzeichen gestohlen + Reifen zerstochen + Seat aufgebrochen + Müllwagenfahrer eingeklemmt + Unfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Reiskirchen-Ettingshausen: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen

Sonntagfrüh (01.01.2023) war ein 32-Jähriger in Begleitung dreier Kumpels in der Münsterer Straße zu Fuß unterwegs. Gegen 07:50 Uhr kam ein silberner C-Klasse Mercedes, mit drei Männern besetzt, herangefahren. Die Unbekannten hielten an, verwickelten die Männer in ein Gespräch, in dessen Verlauf es zu verbalen Streitigkeiten kam. Die Fußgänger setzten ihren Weg fort, der Benz entfernte sich. Einige Minuten später, als der 32-Jährige samt Begleitung im Kreuzungsbereich "Am Schliffgarten / Fichtenweg" die Straße überquerte, kam der C-Klasse Kombi schnell aus Richtung "Fichtenweg" herangefahren und steuerte auf die vierköpfige Personengruppe zu. Durch einen Sprung zur Seite versuchten die Fußgänger einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Das Benz streifte den 32-jährigen aus dem Rheinhau-Taunus-Kreis und flüchtete. Der Verletzte klagte über Schmerzen im Knie und an der Hand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt:

- Wer hat den Vorfall gegen 07:50 Uhr am Sonntagmorgen mitbekommen?

- Wer kann Hinweise zu dem silbernen Mercedes-Benz mit dem Teilkennzeichen WZ-AZ 3?? (Lahn-Dill-Kreis), geben?

-Wer kann Hinweise zur Identität der drei, bisher unbekannten, Insassen geben? Der Fahrer soll 20-25 Jahre alt sein und laut Zeugenaussagen ein russisches Aussehen haben. Er hatte dunkelblonde bis braune Haare, ein rundes Gesicht und eine spitze Nase.

Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Langgöns-Oberkleen: Kennzeichen gestohlen

Von einem Smart Forfour stahlen Unbekannte am Montag (02.01.2023) beide Kennzeichen. Der graue Kleinwagen parkte zwischen 09:45 Uhr und 16:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Weidigstraße. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise zum Verbleib der beiden Nummernschilder, GI-DA 2812, sowie der Diebe, erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Mücke-Nieder-Ohmen: Reifen zerstochen

In der Straße "An der Schnepfenhöhe" zerstachen Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 21:00 Uhr am 28.12.2022 den hinteren rechten Reifen eines geparkten grauen Audi A6. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Pohlheim- Watzenborn-Steinberg: Seat aufgebrochen

An einem weißen Seat machten sich Unbekannte in der Richard-Wagner-Straße zu schaffen. Zwischen 20:00 Uhr am Sonntag (01.01.2023) und 07:20 Uhr am Montag (02.01.2023) schlugen sie die Heckscheibe des Leon ein und griffen in das Auto. Sie stahlen Werkzeug und eine Jacke heraus. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1.800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Müllwagenfahrer eingeklemmt

Heute Morgen (03.01.2023) wurden Gießener Polizisten zu einem Unfall nach Krofdorf-Gleiberg gerufen. In der Rodheimer Straße hatte sich, gegen 07:40 Uhr, ein Lkw der Müllabfuhr verselbstständigt und den sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Müllautos befindlichen Fahrer, zwischen einer etwa zwei Meter hohen Mauer und dem Wagen, eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Wettenberg kam zum Einsatz. Um den Fahrer befreien zu können, zog die Feuerwehr den Müllwagen ein Stück zur Seite. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Schaden an der Mauer wird mit 5.000 Euro beziffert, der am Lkw mit 1.500 Euro.

Gießen: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Am Montag (02.Januar) gegen 18.00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann in einem Opel die Fröbelstraße in Richtung Innenstadt. Ein bislang Unbekannter kam dem Opel-Fahrer entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: beim Ausparken Skoda touchiert

Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter bereits am 22.Dezember 2022 gegen 11.15 Uhr in der Straße "Anger" in Großen-Buseck einen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Kamiq zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auffahrunfall an Ampel

Ein 35-jähriger Mann in einem VW und ein bislang Unbekannter mit einem Motorrad befuhren am Montag (02.Januar) gegen 18.05 Uhr hintereinander den linken Fahrstreifen der Ostanlage in Richtung Nordanlage. Auf Höhe der Gutfleischstraße hielt der VW-Fahrer verkehrsbedingt an. Der Unfallfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Ohne sich um den 2.300 Euro hohen Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer mit seinem grünen Krad. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Roller fährt zu dicht auf

Am Montag (02.Januar) gegen 13.50 Uhr befuhren ein 35-jähriger Mann aus Buseck in einem GM und ein 53-jähriger Rollerfahrer aus Gießen in dieser Reihenfolge die Westanlage. Als der Busecker bremste, bemerkte der Rollerfahrer den Bremsvorgang nicht rechtzeitig und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 53-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

