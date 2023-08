Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrüche im Raum Hameln

Hameln (ots)

Am Freitag, den 18.08.2023, wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Hamelner Goethestraße angezeigt. Der bislang unbekannte Täter ist während der Abwesenheit der Geschädigten durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus gelangt und hat dieses durchsucht. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen sei es zu keinem Entwendungsschaden gekommen.

Am Sonntag, den 20.08.2023 wurde ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus im Hamelner Ortsteil Halvestorf gemeldet. Hier gelangte der bislang unbekannte Täter ebenfalls währen der Abwesenheit der Geschädigten durch ein Fenster in das Wohnhaus der Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind Schmuck, ein Tablet und Bargeld entwendet worden.

Zudem wurde am 20.08.2023 ein Einbruch in einen Imbisswagen in der Hamelner Innenstadt zur Anzeige gebracht. In der Nacht vom 19.08. auf den 20.08. hat sich der bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Imbisswagen verschafft und eine dortige Trinkgeldkasse mit einem Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet.

Ob die Taten durch Einzeltäter oder durch mehrere Personen begangen wurden, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die etwas Beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933222 zu melden.

