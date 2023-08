Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Männer nach vorangegangener Auseinandersetzung verletzt

Hameln (ots)

Am Sonntag (20.08.2023) kam es gegen 13:10 Uhr im Bürgergarten in Hameln an dortigen Blumenbeeten aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen, kam es nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung, bei der auch zwei Messer genutzt worden sein sollen. Mit diesen sollen sich die Männer im Streit verletzt haben. Ein 34-Jähriger aus Hameln erlitt dabei Schnittverletzungen an den Armen. Der 31-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, erlitt eine Schnittwunde am Oberschenkel.

Durch eine Zeugin wurde die Polizei über den Vorfall informiert, welche die beiden Männer in der Nähe des Bürgergartens antreffen konnte. Diese hatten sich bereits in unterschiedliche Richtungen von dem Gelände entfernt. Beide Personen wurden zur medizinischen Versorgung mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer potentiellen Alkoholisierung bei den beiden Verletzten, wurden bei diesen durch einen Arzt Blutproben entnommen. Die Ergebnisse stehen aus.

Eine Musikbox, die der 34-Jährige dem 31-Jährigem noch nach der Auseinandersetzung entwendet haben soll, konnte im Nahbereich aufgefunden und an den Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Bei dem Einsatz war auch ein Team der Spurensicherung vor Ort, welches in den Beeten des Bürgergartens vergeblich nach potentiellen Tatmitteln suchte.

Die Männer wurden im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell