Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrt nach Dorffest

Coppenbrügge/Dörpe (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Samstag (19.08.2023) gegen 19:45 Uhr in der Straße "Am Brink" in Dörpe. Durch eine Zeugin wurde der Polizei Bad Münder eine Person gemeldet, die sich nach einem Dorffest betrunken in ihren Pkw gesetzt habe und losgefahren sei.

Nach kurzzeitiger Fahndung nach dem Pkw, konnte dieser durch die Polizisten im Nahbereich festgestellt werden. An dem Pkw konnte der von der Zeugin beschriebene 56-jährige Mann aus dem Flecken Coppenbrügge festgestellt werden, der augenscheinlich alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung und zeigte einen Wert von über einem Promille an.

Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass sich an dem Pkw falsche Kennzeichen befanden, welche nicht ausgegeben waren. Zusätzlich besaß der Pkw keine gültige Pflichtversicherung. Bei dem Mann wurde zwecks Feststellung des genauen Alkoholwertes, durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell