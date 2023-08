Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Delligsen/Varrigsen (ots)

Am Freitag (18.08.2023) ereignet sich gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 3 bei Varrigsen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Delligsen mit seinem Pkw die Bundesstraße 3 aus Delligsen kommend in Richtung Ammensen. Dort beabsichtigte er, nach links in die Ortschaft Varrigsen abzubiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden 51-jährigen Mann aus dem Landkreis Northeim, welcher sich auf seinem Motorrad näherte und stieß frontal mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der junge Fahrer des Pkw verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf ca. 20.000EUR geschätzt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel bestanden bei dem Unfallverursacher nicht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 9580 zu melden.

