POL-RE: Marl/ Waltrop/ Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen

Zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 8.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte am Wickingplatz ein. Sie entwendeten Geld und Getränke und öffneten diverse Pakete. Ob aus dem Paketen etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. In das Geschäft gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster.

An der Bockholter Straße waren am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr, Einbrecher tätig. Vier bislang unbekannte Täter öffneten die Terrassentür des Hauses gewaltsam und stiegen ein. Im Inneren durchsuchten und öffneten sie diverse Räume und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Täter wurden bei der Tat videografiert. Sie können derzeit nicht näher beschrieben werden.

Marl

Bislang Unbekannte sprengten an der Robert-Bunsen-Straße einen Zigarettenautomaten und entwendeten eine unbestimmte Anzahl an Zigaretten und Präservativen. Eine Zeugin vernahm in der vergangenen Nacht gegen 2.50 Uhr einen lauten Knall, sah aus dem Fenster den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Außerdem erkannte sie zwei Männer, die herumliegende Zigarettenpackungen einsammelten und dann in Richtung Prosperstraße/Mittelstraße davon liefen.

Sie wurden von Zeugen wir folgt beschrieben:

1.

Etwa 18 Jahre alt, Kopfbedeckung, schwarz gekleidet, eine kleine Tasche dabei

2.

Ca. 24 Jahre alt, Kopfbedeckung, schwarz gekleidet, eine große Tasche dabei

Die übrigen Packungen stellten die Beamten sicher. Wie der Automat gesprengt wurde, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Waltrop

Einen weißen VW T4 entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Sandstraße. Der Diebstahl muss in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr bis Montag, 10 Uhr erfolgt sein. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

