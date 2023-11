Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schuhgeschäft geriet ins Visier von Einbrechern

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (14 Uhr) und Sonntagnachmittag (14 Uhr) ist ein Schuhgeschäft in der Straße Am Tie ins Visier von Einbrechern geraten. Mit Gewalt verschafften sich die Diebe durch einen Zaun Zugang zu dem Gelände in der Nähe der Straße Scharfe Hegge. Anschließend gelangten sie, vermutlicher unter erneuter Gewaltanwendung, in das Geschäft und durchsuchten es nach Wertsachen. Mit bislang unbekanntem Diebesgut machten sie die Einbrecher schließlich aus dem Staub. Hinweise nimmt nun die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

