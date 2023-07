Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Rostocker Südstadt

Rostock (ots)

Am 16.07.2023 um 07:16 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock die Mitteilung, dass es in der Rostocker Südstadt brennen soll. Der genaue Brandort sowie welches Objekt brennt, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass in der Kleingartenanlage Dwarsweg e.V. eine Gartenlaube brannte. Die Gartenlaube brannte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. An den Löscharbeiten waren 25 Kameraden der Rostocker Feuerwehr beteiligt. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Zur Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell