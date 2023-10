Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kleinkraftrad im Feld angezündet

Worms (ots)

Am 17.10.23, gegen 11:42 Uhr, wurde der Brand eines Kleinkraftrads im Bereich der Slevogtstraße/Gaustraße in Worms auf einer dortigen Ackerfläche gemeldet. Die Feuerwehr konnte das nahezu ausgebrannte löschen.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei aktuell von einer Brandstiftung aus. Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass das betreffende Kleinkraftrad zwischen dem 16.10.2023, 20:00 Uhr, und dem 17.10.2023, 11:40 Uhr, im Bereich der ca. 250 m entfernten Theodor-Heuss-Straße in Worms entwendet worden war. Ein Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und der Brandstiftung ist mehr als wahrscheinlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell