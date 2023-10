POL-PDWO: Verletzte nach Versprühen von Reizstoff

Worms (ots) - Am heutigen Freitag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem 38-jährigen Beifahrer in einem Pkw die B 9 aus Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Straße "In der Hollerhecke" verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Gebüsch, auf dem ...

mehr