BPOL NRW: Flüchtiger stößt und bewirft Zeugen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - In den frühen Morgenstunden des 09. Septembers wurde ein Mann bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Anschließend trat er mit seinem Fuß gegen ein Dienstfahrzeug. Kurz nach Mitternacht suchte ein Mann die Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof auf und bat um Hilfe. Gegenüber den Beamten äußerte er schließlich ein ...

mehr