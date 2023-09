BPOL NRW: Mann sucht Bundespolizeiwache auf und beschädigt dann Streifenwagen

Mönchengladbach (ots) - Eine junge Frau (22) stürzte am Donnerstagmorgen (07. September), um 07.45 Uhr, bewusstlos und ohne Fremdeinwirkung im Mönchengladbacher Hauptbahnhof in die Gleise. Reisende zogen die hilflose Person aus dem Gefahrenbereich und alarmierten die Bundespolizei. Die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion wurde durch Reisende darüber in Kenntnis ...

