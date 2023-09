BPOL NRW: Unbekannter uriniert auf Bahnsteig und spuckt Triebfahrzeugführer ins Gesicht - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Aachen (ots) - Am frühen Donnerstag konnten Unterstützungsbeamte der Bundespolizei in Aachen drei offene Haftnotierungen vollstrecken. Am Bahnhof Aachen-Rothe Erde wurde gegen 11:00 Uhr ein 43-jähriger Deutscher angehalten und kontrolliert. Drei offene Haftbefehle mit insgesamt 131 Tagen Haftstrafe ergab die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Daten. Die ...

