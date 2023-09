Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Recklinghausen - Coesfeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07. September) soll ein Zeuge, am Recklinghäuser Hauptbahnhof, einen Drogenverkauf beobachtet haben. Bundespolizisten verhaften den Tatverdächtigen kurz darauf.

Gegen 14:25 Uhr meldete sich telefonisch, ein Hinweisgeber auf dem Bundespolizeirevier Recklinghausen. Dieser soll eine männliche Person dabei gesehen haben, wie diese, am Hauptbahnhof Recklinghausen, mit Betäubungsmitteln handele. Der Informant gab den Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung zu dem mutmaßlichen Dealer, sodass die Einsatzkräfte den auf die Beschreibung zutreffenden 33-Jährigen zeitnah antrafen. Als dieser die Polizisten erblickte, versuchte er die Örtlichkeit zu verlassen. Auf die Frage nach verbotenen Gegenständen reagierte der algerische Staatsangehörige nicht, stattdessen versuchte er eine Plastiktüte mit deren Inhalt wegzuwerfen. In der Tüte befanden sich 23 Konsumeinheiten Kokain. Die Bundespolizisten nahmen den Verdächtigen fest und führten diesen den Diensträumen zu. Neben den Drogen wurde in der Hosentasche des Coesfelders auch eine hohe Summe an Bargeld aufgefunden. Dieses hatte eine auffällige Stückelung in kleinere Geldscheine, was für die Drogenszene typisch ist.

Für weitere Ermittlungen wurde der Algerier zu einem Kriminalkommissariat der Polizei Recklinghausen gebracht.

Die Bundespolizisten stellten das Bargeld, sowie das Kokain sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell