BPOL NRW: Bundespolizei stellt Tatverdächtige nach Körperverletzung

Heute Morgen (8. September) fahndeten Bundespolizisten erfolgreich wegen einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung am Bonner Hauptbahnhof nach zwei jungen Tatverdächtigen (16, 20). Videoaufzeichnungen zeigten, wie die beiden einen Mann am Bahnsteig schlugen und traten. Die Frage nach dem "Warum" wird derzeit ermittelt.

Heute früh gegen 02:30 Uhr zeigten Videoaufzeichnungen am Bonner Hauptbahnhof eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig 1. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen zunächst auf einen 53-Jährigen, der angab, soeben von zwei Unbekannten geschlagen und getreten worden zu sein. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten die Beamten zwei aggressive und alkoholisierte Männer. Ein Abgleich mit den Aufzeichnungen aus der Videoanlage bestätigte den Tatverdacht gegen das Duo. Die Uniformierten führten bei dem türkischen (20) und bulgarischen (16) Staatsangehörigen einen Atemalkoholtest durch. Der ältere Tatverdächtige wies einen Wert von ca. 1,1 Promille und der Jugendliche von 0,7 Promille auf. Zur Körperverletzung und den möglichen Gründen schwiegen die beiden Bonner. Die Polizeikräfte sicherten das Videomaterial und fertigten eine Strafanzeige wegen "gefährlicher Körperverletzung". Die Ermittlungen dauern an.

