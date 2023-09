Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn A 3 - 24-Jähriger muss nun für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis

Kleve - Emmerich (ots)

Am Freitagmorgen, 8. September 2023 um 02:20 Uhr, überprüfte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzüberwachung auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Hohe Heide einen 24-jährigen Syrer. Der Mann reiste zuvor als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Mosbach mit einem Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verbüßen. Der Syrer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle wird der Mann am Freitagvormittag zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

