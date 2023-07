POL-NB: Sprengung Geldautomat in Stralsund/Andershof

PR Friedland (ots) - In der Zeit vom 22.07.2023 bis 23.07.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neverin, Am Haussee. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Entwendet wurden eine Münzsammlung und Schmuck. Ein genauer Stehlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Der ...

