Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Baumkollision fünf leichtverletzte Personen

Wolgast/B111 (ots)

Am Nachmittag des 23.07.2023 kam es auf der B 111 zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-jährige Fahrzeugführer eines VW-Transporters gegen 15:20 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Lühmannsdorf unterwegs und wollte seinen Weg in Fahrtrichtung Wolgast fortsetzen. Besetzt war das Fahrzeug mit insgesamt 5 Personen, darunter drei Kinder im Alter von 1, 4 und 8 Jahren. Kurz vor der Abfahrt Pritzier verlangsamte sich der Fahrzeugverkehr, da ein vorausfahrendes Kfz nach links auf die Landesstraße 26 abbiegen wollte. Dieses Manöver erkannte der Fahrer des VW offenbar zu spät und versuchte noch nach rechts auszuweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. In der weiteren Folge stieß er allerdings mit einem dort befindlichen Straßenbaum zusammen. Der Transporter wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die genannten Insassen, darunter auch eine 35-jährige Mitfahrerin, erlitten durch die Baumkollision allesamt leichte Verletzungen und wurden mittels zweier RTW ins Uniklinikum nach Greifswald gefahren. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die B 111 für zirka 40 Minuten voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Wolgast. Alle hier in der Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell