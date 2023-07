Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Hauseinbrüche im Bereich des PR Friedland- Polizei bittet um Zeugenhinweise, LK MSE

PR Friedland (ots)

In der Zeit vom 22.07.2023 bis 23.07.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neverin, Am Haussee. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Entwendet wurden eine Münzsammlung und Schmuck. Ein genauer Stehlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt 50 Euro.

Unweit des ersten Tatortes wurde am 23.07.2023 in der Buchhofer Straße,in 17039 Trollenhagen ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus bekannt.Die Tatzeit soll vom Abend des 21.03.2023 bis zum 23.07.2023 sein.Auch hier haben unbekannte Tatverdächtige Räume des Hauses durchwühlt. Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt. Es ist ein Sachschaden von 50 Euro entstanden.Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm in beiden Fällen die Spurensuche und -sicherung.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601 - 3000.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell