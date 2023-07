Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnwagenanhänger von Fahrzeug abgekuppelt und in Straßengraben gelandet

PR Barth (ots)

Am heutigen Tag gegen 12:10 Uhr teilte ein Gespannfahrer (PKW mit Wohnanhänger) der Polizei mit, dass sein Wohnwagen im Straßengraben liegt. Der 72-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr mit dem Gespann die K 25 Bartherstraße aus Richtung Zingst/Zentrum kommend. Aus bisher unbekannten Gründen löste sich der Wohnanhänger vom Typ LMC Caravan von der Anhängerkupplung des PKW und kam im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise geriet der Wohnwagen nicht in den Gegenverkehr, so dass Personen nicht verletzt wurden. Der Gesamtschaden wird auf 5100 Euro geschätzt. Der Abschleppdienst benötigte ca. 1:30 Stunden für die Bergung des Wohnanhängers. Der Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin sind Urlauber und sind wohnhaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell