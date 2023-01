Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat etwas bemerkt?

Viernheim (ots)

Am Mittwoch (25.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 21.15 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Fenster ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten unter anderem Schmuck und Geld. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

