BPOLI-KA: Getränkeautomat mutwillig beschädigt

Stuttgart/Karlsruhe (ots) - Stuttgart/Karlsruhe: Am gestrigen Freitag (11.08.2023) wurde der Bundespolizei eine manipulierte Steckdose in einem Regionalzug von Stuttgart nach Karlsruhe gemeldet. Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 35-jährige Reisende zusammen mit ihrer Tochter mit einem IRE (Zugnummer 19012) von Stuttgart in ...

