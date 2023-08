Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: ( Mannheim) Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag ( 08.August) nahmen Beamte der Bundespolizei im Mannheimer Hauptbahnhof einen mehrfach gesuchten Straftäter fest welcher sich zusätzlich noch unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhielt. Gegen 11:20 Uhr wurde der kosovarische Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser in zwei Fällen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zum Zwecke der Festnahme und dem Ausländeramt Bielefeld gesucht wird. Der 40-Jährige muss nun für 292 Tage ins Gefängnis.

