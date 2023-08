Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI Stuttgart und der BPOLI Karlsruhe: Manipulation an Zugsteckdosen festgestellt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart/Karlsruhe (ots)

Stuttgart/Karlsruhe: Am gestrigen Freitag (11.08.2023) wurde der Bundespolizei eine manipulierte Steckdose in einem Regionalzug von Stuttgart nach Karlsruhe gemeldet. Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 35-jährige Reisende zusammen mit ihrer Tochter mit einem IRE (Zugnummer 19012) von Stuttgart in Richtung Karlsruhe. Während dieser Fahrt erlitt sie bisherigen Informationen zufolge beim Versuch eine Steckdose des Zuges zu benutzen einen Stromschlag und wurde dabei verletzt. Bei näherer Betrachtung konnte die Geschädigte offenbar eine Manipulation an der Steckdose feststellen und informierte umgehend die anderen Reisenden und das Zugpersonal über den Vorfall. Die Reisende wurde bei der Ankunft des Zuges in Karlsruhe durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Alarmierte Einsatzkräfte konnten schließlich in einem Abstellwerk in Stuttgart feststellen, dass an mehreren Steckdosen Manipulationen von einem bislang unbekannten Täter vorgenommen wurden. Zeugen zu diesem oder ähnlichen Vorfällen, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, Steckdosen in Zügen vor der Benutzung entsprechend visuell auf Manipulationen zu überprüfen. Sollte eine entsprechende Veränderung festgestellt werden, informieren Sie bitte umgehend das Zugpersonal oder die Bundespolizei über den Sachverhalt und berühren Sie die manipulierte Stromeinheit nicht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell