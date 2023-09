BPOL NRW: Bundespolizei stellt verurteilten Straftäter mit drei Haftbefehlen

Recklinghausen - Coesfeld (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07. September) soll ein Zeuge, am Recklinghäuser Hauptbahnhof, einen Drogenverkauf beobachtet haben. Bundespolizisten verhaften den Tatverdächtigen kurz darauf. Gegen 14:25 Uhr meldete sich telefonisch, ein Hinweisgeber auf dem Bundespolizeirevier Recklinghausen. Dieser soll eine männliche Person dabei gesehen haben, wie diese, am Hauptbahnhof Recklinghausen, ...

