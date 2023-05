LPI-SHL: Sturz mit Kinderfahrrad

Schweina (ots) - Für einen 50-jährigen Radfahrer kam in Schweina jede Hilfe zu spät. Nach ersten Erkenntnisse bremste der Radfahrer gegen 16:30 Uhr an einer Baustelle stark ab und stürzte schwer. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (Quelle: Landespolizeidirektion - Erstes Resümee der Thüringer Polizei zum Männertag 2023) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

