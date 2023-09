Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22-Jährige stürzt im Mönchengladbacher Hauptbahnhof ins Gleis

Mönchengladbach (ots)

Eine junge Frau (22) stürzte am Donnerstagmorgen (07. September), um 07.45 Uhr, bewusstlos und ohne Fremdeinwirkung im Mönchengladbacher Hauptbahnhof in die Gleise. Reisende zogen die hilflose Person aus dem Gefahrenbereich und alarmierten die Bundespolizei.

Die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion wurde durch Reisende darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine junge Frau am Bahnsteig zu Gleis 9 des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes zusammenbrach und bewusstlos in den Gleisbereich fiel. Umstehende Passanten erkannten unverzüglich die Gefahrensituation und zogen die 22-jährige Deutsche auf die nahegelegene Grünfläche und alarmierten die Bundespolizei. Am betreffenden Bahnsteig fuhr kurze Zeit später die S8 in Richtung Wuppertal ein.

Eine Streife der Bundespolizei begab sich zu Bahnsteig zu Gleis 9 und leistete bis zum Eintreffen der angeforderten Rettungskräfte Erste Hilfe. Durch den Sturz erlitt die 22-Jährige eine Kopfverletzung und klagte über Hüft- und Rückenschmerzen. Eintreffende Rettungskräfte konnten die Frau von der Grünfläche retten und verbrachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Durch den Vorfall kam es zu Gleissperrungen, die eine Betriebsstörung von 210 Minuten verursachten.

