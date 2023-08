POL-FR: Freiburg: Autos und Hausfassaden in Ebnet mit gelber Farbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 15.15 Uhr, soll ein 18-jähriger Pkw-Fahrer an der Baustelle in der Gurtweiler Straße ungebremst und vermutlich mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf den Pkw einer 67-jährigen Frau aufgefahren sein. Die 67-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Gurtweiler Straße von der Brückenstraße kommend und musste an der ...

mehr