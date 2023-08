POL-FR: Gutach: Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 09.15 Uhr, die Berliner Straße in Tiengen und überfuhr vermutlich aufgrund einer Ablenkung eine Verkehrsinsel sowie ein darauf befindliches Verkehrszeichen. In ihrem Pkw lösten die Airbags aus, wodurch die 25-Jährige leicht ...

