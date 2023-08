Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugensuche



Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 15.15 Uhr, soll ein 18-jähriger Pkw-Fahrer an der Baustelle in der Gurtweiler Straße ungebremst und vermutlich mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf den Pkw einer 67-jährigen Frau aufgefahren sein. Die 67-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Gurtweiler Straße von der Brückenstraße kommend und musste an der einspurig befahrbaren Baustelle verkehrsbedingt anhalten. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Schon kurz zuvor soll der 18-Jährige mit seinem Mercedes-Benz, A-Klasse, im Kreisverkehr Brückenstraße / Robert-Gerwig-Straße / Gurtweiler Straße sowie an einer Bushaltestelle aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachten und / oder Angaben zu der Fahrweise des 18-Jährigen machen können.

