Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittler suchen Zeugen nach Unfall zwischen Fußgängerin und schwarzem Audi an Weserspitze

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

An gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 20:05 Uhr an der Weserspitze in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin, zu dem die Ermittler der Kasseler Polizei nun um Zeugenhinweise bitten. Wie die 27-jährige Fußgängerin am späten Abend beim Polizeirevier Mitte schilderte, war sie zu dieser Zeit von der Fuldatalstraße kommend über die Weserstraße gelaufen, um die Haltestelle "Weserspitze" zu erreichen. Als sie gerade den linken Fahrstreifen überquerte, wurde sie von einem in Richtung Ihringshäuser Straße fahrenden Auto am linken Bein erfasst und stürzte zu Boden. Da sie nach eigenen Angaben unter Schock stand, rappelte sie sich schnell auf und lief zur Haltestelle, wo sie in einen Bus stieg. Erst anschließend bemerkte die 27-Jährige, dass sie sich an der Hand verletzt hatte und blutete. Die Frau aus Kassel ging daraufhin zur Polizei, um den Unfall zu melden. Eine genaue Beschreibung des Pkws konnte sie nicht abgeben, dieser soll aber schwarz gewesen sein.

Der Unfall war durch eine Zeugin beobachtet worden, die sich ebenfalls am Abend bei der Polizei meldete. Sie berichtete, dass der Autofahrer weitergefahren sei, nachdem die Fußgängerin aufgestanden und weggelaufen war. Es soll sich bei dem Pkw um einen schwarzen, größeren Audi gehandelt haben. Dieser wurde von einem ca. 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und einem langen, vollen Bart gesteuert, so die Zeugin.

Wer den Unfall beobachtet hat und den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

