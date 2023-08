Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kunststofftisch und Kunststoffstuhl angezündet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 00.35 Uhr, wurde per Notruf ein brennender Tisch sowie ein brennender Stuhl auf dem Vorplatz der Beck-Arkaden in der Alte Basler Straße mitgeteilt. Der Brand konnte von der Polizei mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Ein Zeuge meinte, dass kurz vor dem Brandausbruch zwei Jugendliche an dem Tisch saßen. Eine Beschreibung der beiden Jugendlichen liegt hier nicht vor. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

