LPI-NDH: Zigarettenautomat komplett geklaut

Ecklingerode (ots) - Ca. 250 Liter Dieselkraftstoff klauten Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aus einem Bagger. Das Baufahrzeug war auf einer Baustelle in Ecklingerode abgestellt. Der oder die Täter öffneten den Tankdeckel und gelangten so an den Kraftstoff. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

