Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht den Fahrer eines Audis, der am Mittwoch, 28. Juni, gegen 17.45 Uhr einen Mann verfolgte. Dieser hatte kurz zuvor in der Oskar-Cohn-Straße an zwei geparkten Fahrzeugen, einem Ford Kuga und einem Dacia, den Außenspiegel abgeschlagen. Der Täter war männlich und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug schwarze, gelockte Haare und fuhr ein dunkelblaues Mountainbike. Er flüchtete in Richtung Bruno-Kunze-Straße, Parkplatz Lidl. Wer hat das Beschädigen der Fahrzeuge beobachtet? Weitere Zeugen und der Fahrer des Audis werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, Aktenzeichen 0166652/2023 und 0176871/2023 zu melden.

