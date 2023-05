LPI-GTH: Mit dem Quad unterwegs ohne Führerschein, unter Drogen und ohne Versicherungsschutz

Gotha (ots) - Am 08.05.2023 wurde ein grauer Tesla in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr durch einen ausparkenden Fahrzeugführer beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz in der Straße "Schöne Aussicht" abgestellt. An dem beschädigten Tesla wurde ein anonymer Zettel mit Angaben zum möglichen Verursacherfahrzeug hinterlassen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall oder den Verursacher unter der ...

