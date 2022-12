Polizei Bielefeld

POL-BI: Weihnachtsgeschenke aus Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24.12.2022, entwendete ein unbekannter Täter verpackte Weihnachtsgeschenke aus einem Pkw, der am Siekerwall, in Höhe Am Bach, geparkt stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 44-jähriger Bielefelder hatte seinen Pkw, einen Mercedes C 180, am Freitagabend gegen 19:00 Uhr am Siekerwall, in Fahrtrichtung Jahnplatz, geparkt. Auf dem Rücksitz befanden sich bereits eingepackte Weihnachtsgeschenke für Neffen und Nichten, die er im Pkw ließ.

Als er sein Fahrzeug am nächsten Morgen gegen 09:00 Uhr aufsuchte, stellte er eine eingeschlagene Scheibe und den Diebstahl fest.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Pkw-Aufbruch und den entwendeten Geschenken beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell