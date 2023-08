Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbrüche in Häuser, Uhren und Spielkonsolen gestohlen

Steinfurt (ots)

In Burgsteinfurt hat es am Samstag (12.08.23) zwei Einbrüche gegeben - an der Nordbahnstraße und an Goswinstraße.

An der Nordbahnstraße drangen Einbrecher auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Einfamilienhaus ein. Es wurden mehrere Schränke durchsucht und zwei Damenuhren gestohlen. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, als die Bewohner nicht zuhause waren. An der Goswinstraße hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Dies geschah in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 15.40 Uhr. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurden Spielkonsolen, ein Schmuckkästchen sowie etwas Bargeld. Teile des Diebesguts wurden im Garten wieder aufgefunden.

Die Polizei in Steinfurt ermittelt zu diesen Einbrüchen und nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, entgegen unter 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell