Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lengerich (ots)

Bei der Kollision eines Motorrads mit einem Auto ist am Sonntagnachmittag (13.08.23) gegen 16.30 Uhr der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 17-jährige Fahrer fuhr auf der Schulstraße hinter dem schwarzen VW des 57-jährige Autofahrers aus Lengerich in Fahrtrichtung Tecklenburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Kradfahrer den Autofahrer, als dieser ein Stück nach rechts fuhr und abbremste. Als der Autofahrer kurz nach der Einmündung zur Alwin-Klein-Straße wieder nach links fuhr, kam es zur Kollision. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der schwer verletzte Motorradfahrer aus Lengerich wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Die Schulstraße war in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell