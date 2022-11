Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag brannte es im östlichen Stadtgebiet in der Wohnung einer 36-Jährigen. Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten den Brandgeruch und alarmierten kurz vor halb vier die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus. Wie sich herausstellte, brannte es an mehreren Stellen in der Wohnung. Die Wohnungsinhaberin konnte nicht angetroffen werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand Sachschaden, den die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag schätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an. |erf

