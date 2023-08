Polizei Steinfurt

POL-ST: Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Emsdetten

Emsdetten (ots)

Ein Lebensmittelmarkt am Grevener Damm in Emsdetten wurde am heutigen Abend gegen 21:00 Uhr überfallen.

Ein männlicher, vollmaskierter Täter bedrohte einen Kassierer mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe des Kasseninhaltes.

Der Kassierer händigte dem Täter daraufhin Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus, anschließend flüchtete der Täter mit einem E-Scooter vom Tatort.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 190cm groß - schwarze Basecap mit roter Applikation - schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln - blaue Jeans - schwarze Schuhe

Verletzt wurde Niemand. Wer zum angegebenen Zeitpunkt am Tatort oder in Tatortnähe Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Emsdetten oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

