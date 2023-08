Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Drei Täter nach Einbruch festgenommen, nun in U-Haft

Ibbenbüren (ots)

Nach dem Einbruch in ein Bürogebäude in Uffeln hat die Polizei drei Täter kurz nach der Tat vorläufig festgenommen. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Montag (07.08.23) an der Straße Up de Hee. Dort hatten bis dahin unbekannte Täter gegen 02.30 Uhr mehrere Türen eines Bürogebäudes des Steinbruchs aufgehebelt und im Gebäude Schränke und Schubladen durchsucht. Auch zu den Lagerhallen verschafften sich die vermummten Einbrecher Zugang. Anschließend flüchteten die Täter. Ein Zeuge wurde durch Geräusche geweckt. Er beobachtete drei flüchtenden Personen und alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung stellte die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatorts fest. Bei der Kontrolle des roten Audis erhärtete sich der Verdacht, dass die Insassen am Einbruch beteiligt waren. Es wurde Einbruchwerkzeug sichergestellt. Die drei Männer im Alter von 39 und 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld, Werkzeuge und Kupferkabel. Der 39-Jährige mit Wohnsitz in Düren sowie die beiden 43-jährigen Männer aus Linnich wurden dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell