Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Autokran kippt auf die Seite, Unfallfahrer flüchtig, Kranfahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Lienen (ots)

Ein schwerer Autokran ist am Mittwochmittag (09.08.23) am Glandorfer Damm komplett auf die Seite gekippt. Die Straße musste bis in die Nacht gesperrt werden. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Unfallfahrer. Der Fahrer des roten Autokrans, ein 47-jähriger Mann aus Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis), fuhr um kurz vor 13.00 Uhr auf dem Glandorfer Damm (B 475) aus Glandorf kommend in Richtung Kattenvenne. Im Ausgang einer Linkskurve kam ihm auf seiner Fahrbahn ein beladener Autotransporter entgegen. Der Transporter fuhr fast mittig. Der 47-Jährige wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei geriet sein Kran auf die Bankette, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Kranfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die B 475 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zwischen Kattenvenner Straße und Meckelweger Straße bis in die Nacht komplett gesperrt werden. Die Untere Wasserbehörde wurde informiert. Der Fahrer des Autotransporters setzte seine Fahrt in Richtung Glandorf fort, ohne sich um den verunfallten Kran und seinen Fahrer zu kümmern. Die Polizei leitete kurz nach dem Unfall eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall und/oder zum flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lengerich entgegen unter 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell