Polizei Steinfurt

POL-ST: Osnabrück/Lotte, Sachbeschädigung im Straßenverkehr - Motorradfahrer tritt gegen Auto

Osnabrück/Lotte (ots)

Am Sonntag (06.08.) wurde zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr die Fahrerin eines weißen Skoda zunächst in Osnabrück auf dem Fürstenauer Weg in Fahrtrichtung Lotte durch einen Motorradfahrer zum Abbremsen genötigt und anschließend beschimpft.

Danach fuhren beide Fahrzeuge weiter nach Lotte. Dort stieg der Fahrer des Motorrads an der Kreuzung Poststraße/Eversburger Straße bei einer Rotlichtphase vom Motorrad ab. Der Mann schrie und beschimpfte die Pkw-Fahrerin erneut. Anschließend trat der Motorradfahrer eine Delle in die hintere Tür des Pkw. Danach setzte der Motorradfahrer seine Fahrt in Richtung Wersen fort.

Es handelt sich um ein schwarzes oder dunkelblaues Motorrad mit hohem Lenker. Der Fahrer trug dunkle Kleidung.

Zeugen dieses Vorfalls, insbesondere ein Mofa-Fahrer, der noch Kontakt mit der Pkw-Fahrerin aufnahm, setzen sich bitte mit der Polizeiwache Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/591-4315 in Verbindung.

