POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht auf B54 - Lkw-Fahrer verhindert offenbar Frontalzusammenstoß

Lengerich (ots) - Am heutigen Tag, gegen 17.30 Uhr, betrat ein maskierter, männlicher Täter ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Lengerich und forderte die Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, sich ruhig auf den Boden zu legen. Anschließend wurden durch den Täter Schmuckgegenstände in z.Zt. noch unbekannter Höhe geraubt. Der Täter flüchtete vom Tatort in Richtung Goethestr./Wielandstr.. Die ...

mehr