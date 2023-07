Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher entwenden Tabakwaren und Zubehör

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße; Tatzeit: 19.07.23, gegen 00.30 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch schlugen Einbrecher die Glasscheibe des Haupteingangs des K+K-Marktes an der Fabrikstraße ein und gelangten so in das Gebäude. Im Kassenbereich hebelten sie Zigarettenboxen auf und entwendeten Zigaretten, Feuerzeuge, Blättchen und Filter. Ihren Pkw hatte sie auf dem nahegelegenen Parkplatz abgestellt - dorthin führte die teilweise auf der Flucht verlorenen Beute die Beamten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

