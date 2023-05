POL-PDWO: Dieseldiebstahl

Worms (ots) - Am Sonntag, dem 07.05.2023 gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei Worms ein scheinbar schlafender Mann in einem parkenden PKW am Wormser Stadtrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 37-Jährige zuvor mit dem PKW nach Worms fuhr, nachdem er noch in der Nacht erhebliche Mengen an Alkohol konsumiert hatte. Weiterhin war für ihn eine Fahrerlaubnissperre eingetragen. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe ...

mehr