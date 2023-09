Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raubversuch auf Königsplatz: Polizei fahndet mit Fotos und Video nach Täter

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 27.07.2023, um 10:45 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5567973 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Mitte:

Am 27. Juli 2023 kam es in den frühen Morgenstunden auf dem Kasseler Königsplatz zu einem Raubversuch, bei dem eine 26-jährige Frau durch Schläge eines unbekannten Täters verletzt wurde. Trotz intensiver Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo konnte der Räuber bisher nicht identifiziert werden, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos und einem Video aus einer Überwachungskamera der Regiotram angeordnet hat. Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise aus der Bevölkerung auf die Identität des Täters zu erhalten. (Das Video ist auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/393655741 veröffentlicht und steht dort zum Download bereit.)

Der Raubüberfall hatte sich am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, gegen 4 Uhr an der Haltestelle "Königsplatz" ereignet. Das Opfer war dort zu dieser Zeit aus einer Regiotram ausgestiegen, als der unbekannte Mann auf die Frau zukam und Geld von ihr forderte. Als die 26-Jährige mitteilte, dass sie kein Geld habe, schlug der Täter ihr unvermittelt ins Gesicht. Das Opfer schubste den Räuber daraufhin und flüchtete sich zurück in die noch an der Haltestelle stehende Tram. Daraufhin folgte ihr der Täter in die Bahn und schlug ihr zwei Mal mit der Faust an das Ohr, bevor er nach draußen und weiter in Richtung Stern flüchtete. Die 26-Jährige erlitt bei dem Raubversuch Verletzungen am Kopf, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die nun veröffentlichten Fotos und das Video zeigen den Täter, der vor seiner Flucht von einer Kamera in der Regiotram erfasst wurde.

Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, kurze hellbraune Haare, schwarzer Pullover, hellblaue Jeans, weiße Sneaker.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell