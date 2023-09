Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Mann stürzt auf Discounter-Parkplatz und verletzt sich: Zeugen von mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18 Uhr zu einem Unfall mit einem verletzten Fußgänger zu einem Discounter-Parkplatz im Töpfenhofweg in Kassel gerufen. Wie der dort angetroffene 37-jährige Mann aus Kassel der Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er zuvor über den Parkplatz gelaufen, als von hinten ein Auto kam und ihn mit der Fahrzeugfront erfasste. Er stürzte daraufhin auf den Parkplatz und verletzte sich, während der Pkw einfach weggefahren sein soll. Bei der Befragung des 37-Jährigen bemerkten die Polizisten, dass der Mann sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht und ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zeugen des geschilderten Unfalls oder weitere Details zum mutmaßlichen Verursacher konnte die Streife nicht ermitteln. Den leicht verletzten 37-Jährigen brachten Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell