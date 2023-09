Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sicherheit rund ums eigene Fahrzeug oder Haus: Polizei bietet zwei Infoveranstaltungen bei "Tour de Chattengau" und "Europäischer Mobilitätswoche" an

Nordhessen: Wie schütze ich mich bestmöglich vor Fahrraddiebstahl? Was kann ich tun, damit mein Auto nicht aufgebrochen wird? Wie schütze ich mich vor Einbrechern? Fragen, die viele Menschen umtreiben und zu denen die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen die richtigen Antworten kennen.

Neben der ständigen Beratungsmöglichkeit im Polizeiladen in der Kasseler Wolfsschlucht bietet das Team der Kriminalprävention auch regelmäßig Infoveranstaltungen und Seminare an anderen Orten in Nordhessen an. So werden sie am Sonntag mit dem Schwerpunkt "Sicherheit rund um das Fahrrad" auch bei der "Tour der Chattengau" im Schwalm-Eder-Kreis oder am Samstag, 16. September, im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche in Kassel zu finden sein und für Fragen zum Schutz vor Kriminalität bereitstehen.

Die Termine in der Übersicht:

1.

Sonntag, 10.09.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Tour de Chattengau, Stadtradeln

Ort des Polizeistandes: Wanderparkplatz Gestecke, zwischen Besse und Metze

2.

Samstag, 16.09.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Europäische Mobilitätswoche 2023

Kassel, Vorplatz Hauptbahnhof, Rainer-Dierichs-Platz

